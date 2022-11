Max Eberl beginnt in Leipzig bereits am 1. Dezember

Max Eberl kehrt definitiv schon am 1. Dezember in den Bundesliga-Betrieb zurück.

Dann tritt der langjährige Gladbach-Manager seine neue Stelle als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig an, wie «Sky» bestätigen kann. Max Eberl wird dann auch mit Oliver Mintzlaff zusammenarbeiten, der allerdings als CEO des Pokalsiegers am 15. November zurücktrat und nun als CEO Corporate Projects and Investments für den Konzern Red Bull tätig ist. Als solcher verantwortet er unter anderem den Fussball. Zudem soll Mintzlaff Aufsichtsratsvorsitzender von RB Leipzig werden. Eberl und Mintzlaff, der den Manager angeworben hatte, werden definitiv einige Überschneidungspunkte haben.

psc 22 November, 2022 15:11