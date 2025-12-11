Nach fast 1 Jahr Pause: Benjamin Henrichs kehrt zurück

Der deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs kehrt nach fast einem Jahr Pause bei RB Leipzig ins Mannschaftstraining zurück.

Wie "Sky" berichtet, soll der 28-jährige Rechtsverteidiger am Freitag wieder teilintegriert werden. Individuell trainiert der Abwehrspieler schon eine ganze Weile wieder. Henrichs zog sich Ende des vergangenen Jahres im letzten Spiel vor Weihnachten kurz vor Abpfiff bei der 1:5-Niederlage gegen den FC Bayern einen Achillessehnenriss zu und fehlte seither. Nun kann er sich endlich wieder zurückmelden.

Ob er es in diesem Jahr sogar noch einmal in den Kader schafft, ist offen. Immerhin kann er nun aber endlich wieder mit der Mannschaft trainieren.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 09:14