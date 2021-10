Nkunku-Berater Zahavi bietet Leipzig-Star wohl bei drei Top-Klubs an

Christopher Nkunku ist derzeit der Überflieger bei RB Leipzig. Sein Berater Pini Zahavi will dies offenbar ausnutzen, um seinem Klienten im kommenden Sommer einen Wechsel zu einem Top-Klub zu ermöglichen.

Laut Informationen des Online-Portals “footmercato.net” ist Pini Zahavi bereits bei Real Madrid, dem FC Chelsea und Manchester City vorstellig geworden, um den Vereinen die Möglichkeit eines Transfers von Christopher Nkunku schmackhaft zu machen.

🚨Info : Sur un petit nuage avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku 🇫🇷 se prépare à un été agité. Pini Zahavi 🇮🇱, qui s'occupe du milieu offensif, s'est entretenu avec le Real Madrid, Chelsea et Manchester City en vue d'un transfert l'été prochain.https://t.co/cbqwKnrrnA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 4, 2021

Letzterer dreht bei RB Leipzig derzeit so richtig auf, erzielte der Franzose in bis dato zehn Saisonspielen bereits neun Tore und bereitete drei vor. Sein Kontrakt bei den Sachsen ist noch bis 2024 datiert, allerdings muss der Bundesliga-Klub wohl in Hinblick auf kommenden Sommer davon ausgehen, dass der Abgang des 23-Jährigen droht.

adk 4 Oktober, 2021 15:41