Olmo bekennt sich zu RB Leipzig

Dani Olmo bekennt sich deutlich zu RB Leipzig. Der Spanier verpasste in der laufenden Spielzeit einige Partien aufgrund einer langwierigen Verletzung und möchte sich nun mit Leipzig die für die Champions League qualifizieren. Ein Abschied ist nicht geplant.

Olmo will den Bundesligist RB Leipzig am Saisonende zudem nicht verlassen. „Ich bin nicht in Eile”, sagte der Offensivspieler der Sport Bild: “Ich bin hier sehr glücklich und habe noch einen Vertrag bis 2024. Ich sehe keinen Grund, diesen Sommer zu gehen und den Verein zu wechseln.” Der Mittelfeldspieler zieht immer wieder starkes Interesse von internationalen Topklubs auf sich. Vor allem sein Ex-Verein FC Barcelona soll ihn auf dem Zettel haben. Zu seinem Vorbild Xavi, der aktuell Barca trainiert, habe er jedoch “keinen Kontakt”, wie Olmo versicherte.

soe 9 März, 2022 11:31