Perfekt: Emil Forsberg verlängert und macht das Jahrzehnt in Leipzig voll

RB Leipzig verkündet die nächste Vertragsverlängerung: Emil Forsberg bindet sich bis 2025 an die Roten Bullen und wird damit ein ganzes Jahrzehnt für den Bundesliga-Klub spielen.

Der 29-jährige Schwede stiess Anfang 2015 von Malmö FF zum damaligen Zweitligisten. In der Saison 2015/16 war er massgeblich am Aufstieg Leipzigs in die Bundesliga beteiligt. Seither bestritt er für den Verein 120 Bundesliga-Spiele, in denen er 26 Treffer und 39 Assists beisteuerte. In der Champions League lief er 27-mal für den Klub auf (7 Tore). Laut “kicker” ist die Vertragsverlängerung unter Dach und Fach. In Kürze dürfte sie auch offiziell bestätigt werden. Forsberg stand ursprünglich noch bis 2022 unter Vertrag. Am Angreifer gab es grosses Interesse aus dem Ausland. Er entschied sich aber für den Verbleib in Leipzig. Kürzlich haben bei den Roten Bullen auch Goalie Peter Gulacsi und Mittelfeldspieler Amadou Haidara jeweils bis 2025 verlängert.

psc 12 Mai, 2021 14:40