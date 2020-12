Perfekt: RB Leipzig stellt Dominik Szoboszlai vor

Wie angekündigt wechselt der ungarische Offensivspieler Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig.

Der 20-jährige Ungar kostet 20 Mio. Euro Ablöse und unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2025. “Mit der Verpflichtung von Dominik Szoboszlai können wir unseren Kader noch einmal zusätzlich verstärken. Durch das Transferplus im Sommer und das Erreichen des Achtelfinales in der Champions League haben wir zusätzliche Einnahmen generiert, um einen Transfer dieser Grössenordnung auch in dieser finanziell schwierigen Zeit realisieren zu können. Uns war es wichtig, diese Mehreinahmen direkt wieder in die Mannschaft zu investieren”, sagt Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Szoboszlai freut sich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga: “Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel zu RB Leipzig geklappt hat. Der Verein hat eine grossartige Entwicklung genommen, gehört zu den besten Teams in der Bundesliga und sorgt auch in der Champions League für Furore. Der Schritt nach Leipzig ist für meine Entwicklung perfekt, denn ich komme zu einem Top-Trainer und in eine unglaublich ambitionierte Mannschaft, die sehr jung ist, aber dennoch schon viel Erfahrung gesammelt hat und einige Erfolge feiern konnte. Hier werde ich mich hervorragend weiterentwickeln können und möchte natürlich mithelfen, dass der Verein auch 2021 so erfolgreich bleibt.”

psc 17 Dezember, 2020 16:07