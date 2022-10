RB bestätigt Nyland-Verpflichtung: Hätte sich «andere Umstände gewünscht»

RB Leipzig verpflichtet nach dem Ausfall von Stammtorhüter Peter Gulasci einen neuen neuen Keeper. Der zuletzt vereinslose Örjan Nyland heuert bei den Sachsen an.

Örjan Nyland wechselt zu RB Leipzig, dies bestätigt RB Leipzig auf seiner Website. Der 32-jährige Norweger war vereinslos, nachdem sein Vertrag beim englischen Zweitligisten FC Reading auslief, weshalb ein Wechsel auch ausserhalb des Transferfensters möglich war. Der Neuzugang erhält einen Vertrag über neun Monate bis Juni 2023. Ausserdem bringt er Erfahrung aus seiner Vergangenheit beim FC Ingolstadt mit, wo er bereits in der Bundesliga spielte.

Die Leipziger reagieren damit auf die schwere Verletzung von Peter Gulacsi, der sich am Mittwoch im Heimspiel gegen Celtic Glasgow das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte.

«Ich bin stolz darauf, ein Teil von RB Leipzig zu sein und dass sich die Möglichkeit ergeben hat, das Torwartteam so kurzfristig unterstützen zu können. Natürlich hätte ich mir für meinen Wechsel andere Umstände gewünscht und hoffe sehr, dass der Heilungsprozess bei Peter Gulacsi zügig und positiv verläuft. Auch von mir gute Besserung an Pete. Ich freue mich jetzt sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen und zusammen mit meinen Mitspielern eine erfolgreiche Saison zu spielen», so Nyland.

adk 9 Oktober, 2022 11:18