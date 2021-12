RB-Boss Mintzlaff über Trennung von Marsch: “Nicht der perfect Fit”

RB Leipzig hat nur wenige Monate nach der Anstellung von Trainer Jesse Marsch die Trennung verkündet. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff spricht nun über das frühe Ende.

Jesse Marsch übernahm bei RB Leipzig erst im Sommer für den zum FC Bayern gewechselten Julian Nagelsmann. Mit Marsch sei es bei den Sachsen allerdings “nicht der perfect Fit” gewesen, wie Oliver Mintzlaff am Sonntag im “Sport1-Doppelpass” eingestand.

Dabei sei man “mit einem sehr guten Gefühl, mit einem tollen Kader (…), einem richtig guten Transferfenster und grosser Überzeugung in die Saison gestartet”, so der Funktionär des Bundesligisten. Marsch selbst hätte dies bereits vor einigen Wochen erkannt. “Er kam schon nach dem siebten und nach dem zehnten Spieltag auf uns zu und hat gesagt: ‘Ich weiss nicht, ob ich der richtige Trainer für diese Mannschaft bin, ob meine Spielphilosophie wirklich zu diesem fantastischen Kader passt'”, so Mintzlaff, der anmerkte: “Das eine ist die Theorie, das andere die Praxis. Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir Jesse nicht verpflichtet und Jesse wäre nicht zu uns gekommen.” Es habe letztlich nicht geklappt, „weil die Mannschaft nicht bereit war, zu 100 Prozent diesen Matchplänen zu folgen”.

adk 5 Dezember, 2021 15:17