RB Leipzig macht Angebot für PSG-Verteidiger Abdou Diallo

RB Leipzig möchte den senegalesischen Abwehrspieler Abdou Diallo in die Bundesliga zurückholen.

Der 26-Jährige lief einst für Mainz 05 und später Borussia Dortmund auf, ehe er sich vor drei Jahren in Richtung Paris St. Germain verabschiedete. Dort hat er derzeit einen schweren Stand. In dieser Saison stand er noch in keinem Pflichtspiel auf dem Platz. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist RB Leipzig nun mit einem Angebot für den Verteidiger auf die Pariser zugegangen. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. Auch Premier League-Klubs könnten sich indes noch einmischen. Noch ist die Zukunft von Diallo ziemlich offen.

Grundsätzlich steht er in Paris bis 2024 unter Vertrag.

psc 31 August, 2022 11:51