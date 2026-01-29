RB Leipzig hat den designierten Nachfolger von Willi Orban verpflichtet

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 12:25
RB Leipzig rüstet seine Defensive im Hinblick auf die kommende Saison auf: Abdoul Koné stösst im kommenden Sommer aus Frankreich zum Bundesligisten und gilt perspektivisch als Nachfolger von Willi Orban.

Dieser spielt inzwischen seit mehr als zehn Jahren für die Roten Bullen und ist Kapitän der Mannschaft. Vorerst ist der 33-Jährige noch bis 2027 an den Klub gebunden. Allmählich muss sich der Bundesligist aber für die Zeit nach ihm rüsten und tut dies nun mit der Verpflichtung von Abdoul Koné.

Für den 20-jährigen Franzosen mit ivorischen Wurzeln fliessen inklusive Boni bis zu 21 Mio. Euro Ablöse. Der Transfer findet sofort statt, Koné wird allerdings noch bis Saisonende an seinen bisherigen Klub Stade Reims in die Ligue 2 ausgeliehen.

RB-Sportchef Marcel Schäfer sagt zum Transfer: «Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein grosses Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein grosser und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt.»

Leipzig hat im Werben um Koné unter anderem Bayer Leverkusen und Inter Mailand ausgestochen.

Abdoul Koné

