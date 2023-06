RB Leipzig einigt sich mit Nkunku-Nachfolger: Lois Openda vor Unterschrift

RB Leipzig wurde für die Nachfolge von Christopher Nkunku, der zum FC Chelsea wechselt, in Frankreich fündig und wird wohl Lois Openda unter Vertrag nehmen.

Der 23-Jährige steht schon eine ganze Weile im Fokus des Bundesligisten. Laut "Bild" und "Sky" steht eine Einigung für einen Transfer des Angreifers nun kurz bevor. Mit Openda selbst soll dabei sogar schon alles klar sein. Ein Vertrag bis 2028 soll unterschrieben werden.

Noch ausstehend ist allerdings eine Übereinkunft mit RC Lens, der für den Angreifer eine stattliche Ablöse fordert. Von bis zu 30 Mio. Euro ist die Rede. Zum Vergleich: Für Nkunku kassiert RB Leipzig rund 60 Millionen.

An Openda sollen auch Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund Interesse gezeigt haben. Diese beiden Klubs scheinen aber leer auszugehen, RB Leipzig ist klar in der Pole Position. Der Mittelstürmer erzielte in der abgelaufenen Ligue 1-Saison in 38 Spielen 21 Tore.

psc 5 Juni, 2023 14:43