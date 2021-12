RB Leipzig hat sich entschieden: Domenico Tedesco übernimmt

RB Leipzig hat seinen neuen Trainer gefunden: Domenico Tedesco übernimmt die Nachfolge des am Wochenende freigestellten Jesse Marsch.

Der frühere Schalke-Coach, der in den vergangenen zwei Jahren in Russland für Spartak Moskau tätig war, wird nach Angaben von “Sky” in Leipzig übernehmen. Tedesco wird in Kürze in Leipzig unterschreiben. Der 36-jährige Italiener war in der Bundesliga während knapp zwei Jahren auch bei Schalke angestellt. Gemeinsam mit ihm stossen auch Co-Trainer Andreas Hinkel und Torwarttrainer Max Urwantschky zu den Roten Bullen.

psc 8 Dezember, 2021 10:57