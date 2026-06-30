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3 Assistenten für Demichelis

RB Leipzig hat das Trainerteam komplettiert

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 12:34
RB Leipzig hat das Trainerteam komplettiert

RB Leipzig hat das Trainerteam für die kommende Saison bestimmt: Cheftrainer Martin Demichelis erhält drei zusätzliche Assistenten.

Cristian Fiél, Stefan Buck und Mariano Cambursano komplettieren den Trainerstab, der neben Demichelis auch aus Jan Zimmermann und Torwarttrainer Frederik Gössling besteht. Leipzigs Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer, sagt dazu: «Wir freuen uns, die wichtigen Positionen im Trainerteam mit starken Persönlichkeiten, unterschiedlichen Historien und sehr grosser Expertise besetzt zu haben. Wir sind gemeinsam mit Martín überzeugt davon, in dieser Trainerkonstellation erfolgreich arbeiten und unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können.»

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