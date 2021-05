RB Leipzig in konkreten Gesprächen wegen Maxence Lacroix

Dem VfL Wolfsburg droht der Abgang von Maxence Lacroix. Der Innenverteidiger steht vor dem Wechsel zu RB Leipzig.

RB Leipzig scheint auf den Abgang von Ibrahima Konaté Richtung FC Liverpool schnell zu reagieren und mit Maxence Lacroix einen Neuzugang zu verpflichten. Wie der Pay-TV-Sender “Sky” in Person von Transfer-Experte Max Bielefeld berichtet, befinden sich die Sachsen und der VfL Wolfsburg in konkreten Gesprächen wegen Lacroix.

Der Franzose kam erst vergangenen Sommer nach Wolfsburg und kam in der abgelaufenen Saison in 36 Pflichtspielen zum Einsatz. Sein Vertrag beim VfL ist indes noch bis 2024 gültig. Im Raum stehen 30 Mio. Euro an Ablöse.

https://twitter.com/Sky_MaxB/status/1399340802564931593

adk 31 Mai, 2021 14:33