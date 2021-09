RB Leipzig will Mario Gomez verpflichten

Bundesligist RB Leipzig befindet sich in Gesprächen mit dem früheren Nationalspieler Mario Gomez.

Der 36-jährige Ex-Stürmer, der seine Karriere vor Jahresfrist beendet hat, ist nach Angaben des “SID” für einen Posten in der Fussball-Abteilung des Red Bull-Konzerns vorgesehen. Dieser verfügt auch über Standorte in New York und Brasilien. RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff führt die Gespräche federführend. Als Sportlicher Verantwortlicher ist Gomez indes nicht vorgesehen.

psc 23 September, 2021 11:58