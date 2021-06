RB Leipzig verpflichtet US-Supertalent Caden Clark

RB Leipzig nimmt US-Talent Caden Clark von Partnerverein New York Red Bulls unter Vertrag.

Der 18-Jährige unterzeichnet einen Vertrag bis 2024, wobei er vorerst als Leihspieler weiterhin für den MLS-Klub auflaufen wird. In der Jugend wurde der Rechtsfuß bei Minnesota Thunder sowie der Akademie des FC Barcelona ausgebildet und wechselte im Februar 2020 schließlich nach New York, wo er vorerst für die zweite Mannschaft der Red Bulls zum Einsatz kam. Im Oktober 2020 schaffte er dann den Sprung ins MLS-Team und erzielte bei seinem Debüt am 11. Oktober direkt das Siegtor gegen Atlanta United.

psc 24 Juni, 2021 18:42