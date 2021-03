RB Leipzig wird wegen Julian Nagelsmann nicht nervös

Das Interesse von Topklubs an Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann flammt immer wieder hoch. So sollen vor allem Premier League-Vereine den deutschen Coach längst auf ihrem Zettel haben. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird deswegen aber nicht nervös.

Trotz eines etwaigen Interesses an Nagelsmann behält der Leipziger Verantwortliche die Ruhe, wie er im Gespräch mit der “Sport Bild” betont. “Ich werde überhaupt nicht nervös. Erstens bieten wir Julian alle Möglichkeiten, dass er sich entfalten und entwickeln kann. Zweitens haben wir im Gegensatz zu anderen Vereinen eine Vertragskonstellation, in der wir nicht überrascht werden können”, so Mintzlaff. “ Nagelsmann steht in Leipzig vorderhand bis 2023 unter Vertrag. Er bestreitet erst die zweite Saison mit dem Bundesliga-Topklub.

In jüngerer Vergangenheit hat er betont, dass er einen Abgang derzeit nicht in Erwägung zieht und das “Projekt Leipzig” für ihn längst nicht beendet sei. Demnach scheint es tatsächlich wenig Grund für Nervosität zu geben.

psc 31 März, 2021 13:52