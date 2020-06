RB Leipzig ist mit Wunschspieler Benjamin Henrichs einig

Benjamin Henrichs steht schon längere Zeit im Visier von RB Leipzig. Mit dem Aussenverteidiger ist sich der Bundesligist mittlerweile über einen Wechsel einig.

Der frühere Leverkusener, der seit 2018 für die AS Monaco in der Ligue 1 aufläuft, will laut “Sky” zurück in seine deutsche Heimat. Einem Wechsel zu RB Leipzig stimmt Henrichs jetzt zu. Allerdings steht die Einigung mit seinem Klub noch aus. Die Monegassen fordern angeblich die 20 Mio. Euro, die sie einst für ihn investiert hatten. Leipzig schwebt eher ein Leihgeschäft mit Kaufoption vor.

Ob sich die beiden Vereine letztlich einigen können, ist noch offen. Zumindest der Wunsch des Spielers, scheint festzustehen, wobei sein Vertrag in Monaco noch bis 2023 läuft.

psc 23 Juni, 2020 09:50