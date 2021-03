RB-Trainer Julian Nagelsmann kämpft um seinen Kapitän Marcel Sabitzer

RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer weckt seit einiger Zeit Begehrlichkeiten bei anderen Topklubs. Trainer Julian Nagelsmann möchte aber unbedingt auch in Zukunft auf den 27-Jährigen setzen können.

Ein Weggang des torgefährlichen Mittelfeldspielers möchte der RB-Trainer verhindern. Gegenüber “Bild” sagt Nagelsmann: “Bei Sabi steht noch überhaupt nichts fest, weder in die eine noch in die andere Richtung. Sein Vertrag bei uns läuft bis 2022. Es ist normal, dass sich viele Vereine mit ihm beschäftigen.” Vor allem Tottenham mit Trainer José Mourinho hat ein Auge auf Sabitzer geworfen. Dieser soll intern bereits klargemacht haben, dass er nach dieser Spielzeit einen Transfer vollziehen will.

Der Nationalspieler ist nur noch bis 2022 an Leipzig gebunden. Verlängert er seinen Kontrakt bis Sommer nicht, folgt wohl der erhoffte Wechsel. Einen ablösefreien Transfer wollen die Roten Bullen nämlich verhindern. Nagelsmann gibt zu, dass er sich mit dem Spielgestalter zuerst finden musste: “Wir haben am Anfang etwas Zeit gebraucht, um gegenseitig einen Zugang zu finden und miteinander warm zu werden. Jetzt sind wir ständig im Austausch.”

psc 29 März, 2021 20:23