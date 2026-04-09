Shootingstar Yan Diomande wechselt vor dem Klub zunächst den Ausrüster

Der ivorische Flügelstürmer Yan Diomande ist nach einer starken Saison bei RB Leipzig in aller Munde und hat zahlreiche Interessenten. Vor dem Verein wechselt er jetzt erst einmal den Ausrüster.

Der US-Sportartikelhersteller New Balance hat den 19-jährigen Angreifer unter Vertrag genommen. Diomande kassiert durch den Deal dem Vernehmen nach künftig rund 3 Mio. Euro pro Jahr. «Alles, was ich tue, ist von meiner Herkunft und den Menschen motiviert, die früh an mich geglaubt haben. Ich war schon immer ein Fan des New Balance-Grau und weiss, dass die Unterstützung der Marke mir helfen wird, auf meinem Weg neue Höhen zu erreichen», lässt er sich bei der Unterschrift zitieren.

Diomande stösst zu einer hochkarätigen Gruppe von Athleten. Aus dem Fussball stehen unter anderem Arsenal-Star Bukayo Saka und Real-Youngster Endrick beim US-Unternehmen unter Vertrag. Dieses ist zudem auch auf Tennis und Leichtathletik spezialisiert.

Noch spannender für Fussballfans ist die Frage, wo Diomande klubtechnisch künftig aufläuft. Sein Weg könnte nach nur einem Jahr in Leipzig bereits weiterführen. Mehrere Premier League-Klubs interessieren sich für seine Dienste. Auch der FC Bayern hat den Shootingstar auf dem Schirm. Allerdings könnte der Nationalspieler den Münchnern bereits zu teuer sein. Er wäre als Alternative für Luis Diaz auf der linken Seite gedacht.