SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Marke

Shootingstar Yan Diomande wechselt vor dem Klub zunächst den Ausrüster

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 14:28
Shootingstar Yan Diomande wechselt vor dem Klub zunächst den Ausrüster

Der ivorische Flügelstürmer Yan Diomande ist nach einer starken Saison bei RB Leipzig in aller Munde und hat zahlreiche Interessenten. Vor dem Verein wechselt er jetzt erst einmal den Ausrüster.

Der US-Sportartikelhersteller New Balance hat den 19-jährigen Angreifer unter Vertrag genommen. Diomande kassiert durch den Deal dem Vernehmen nach künftig rund 3 Mio. Euro pro Jahr. «Alles, was ich tue, ist von meiner Herkunft und den Menschen motiviert, die früh an mich geglaubt haben. Ich war schon immer ein Fan des New Balance-Grau und weiss, dass die Unterstützung der Marke mir helfen wird, auf meinem Weg neue Höhen zu erreichen», lässt er sich bei der Unterschrift zitieren.

Diomande stösst zu einer hochkarätigen Gruppe von Athleten. Aus dem Fussball stehen unter anderem Arsenal-Star Bukayo Saka und Real-Youngster Endrick beim US-Unternehmen unter Vertrag. Dieses ist zudem auch auf Tennis und Leichtathletik spezialisiert.

Noch spannender für Fussballfans ist die Frage, wo Diomande klubtechnisch künftig aufläuft. Sein Weg könnte nach nur einem Jahr in Leipzig bereits weiterführen. Mehrere Premier League-Klubs interessieren sich für seine Dienste. Auch der FC Bayern hat den Shootingstar auf dem Schirm. Allerdings könnte der Nationalspieler den Münchnern bereits zu teuer sein. Er wäre als Alternative für Luis Diaz auf der linken Seite gedacht.

Mehr Dazu
Unzufrieden

RB Leipzig könnte Nationalspieler ablösefrei verlieren
Dahmen im Blickfeld

RB Leipzig hat den Gulacsi-Nachfolger wohl gefunden
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga
Interessenten vorhanden

Peter Gulacsi könnte innerhalb der Bundesliga wechseln
Als Schlotterbeck-Ersatz

Borussia Dortmund sondiert den Markt: Pavard erneut im Fokus
Mehr entdecken
Neue Marke

Shootingstar Yan Diomande wechselt vor dem Klub zunächst den Ausrüster

9.04.2026 - 14:28
United hofft auf Chance

Leipzig verhandelt mit Diomande über Vertragsverlängerung

5.04.2026 - 18:05
Aus der Premier League

Erstes Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande

4.04.2026 - 11:22
In Leipzig

Das Torhüter-Duell zwischen Vandevoordt und Gulacsi in Leipzig spitzt sich zu

31.03.2026 - 10:30
Gunners gesprächsbereit

Mehrere Klubs beobachten Arsenals Martinelli

29.03.2026 - 10:03
Ex-Coach mit angeblichem Tipp

Jürgen Klopp: Diesen Spieler sollte Liverpool als Ersatz für Mohamed Salah verpflichten

28.03.2026 - 16:25
Stürmer von Juventus Turin

Fenerbahçe startet Anlauf bei Loïs Openda

21.03.2026 - 10:43
Rocco Reitz wehcselt

RB Leipzig bestätigt 1. Top-Transfer für nächste Saison – 23 Mio. Euro Gesamtpaket

16.03.2026 - 11:15
Interesse vorhanden

Topklubs beobachten Anderlecht-Talent Nathan De Cat

15.03.2026 - 15:05
Auch Leipzig dran

Newcastle will Hall halten – Topklubs beobachten Linksverteidiger

15.03.2026 - 08:57