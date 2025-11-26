Timo Werner hat jetzt einen Wunschverein für Winterwechsel

Timo Werner spielt bei RB Leipzig schon seit längerer überhaupt keine Rolle mehr. Ein Wechsel im Winter bietet sich an. Dafür hat der 30-Jährige nun auch eine Wunschdestination.

Wie schon länger berichtet, gilt die MLS als eine Liga, die Werner besonders reizt. Zwischenzeitlich galten die New York Metro Bulls als mögliches Ziel für den Stürmer. Dieser Verein hat sich zuletzt allerdings öffentlich von einem Werner-Transfer distanziert.

Ohnehin möchte der Ex-Nationalspieler nun lieber nach Florida: Am liebsten würde er sich laut "Sport Bild" Inter Miami anschliessen und dort künftig gemeinsam mit Lionel Messi und weiteren Stars spielen. Die Mannschaft gilt als eine der besten der Liga, hat sie sich doch jüngst für das Conference League-Finale qualifiziert.

Peter Schneiter 26 November, 2025 16:36