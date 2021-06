Trabzonspor-Fans fluten das Instagram-Profi von Leipzig-Stürmer Sörloth

Die Fans des türkischen Erstligisten Trabzonspor wollen RB Leipzigs norwegischen Stürmer Alexander Sörloth zu einer Rückkehr bewegen und stellen dafür sogar einen Weltrekord auf.

Die Supporter haben einen Instagram-Post des 25-jährigen Torjägers vereinnahmt und diesen innerhalb von zwei Tagen mehr als 3 Millionen Mal kommentiert. Noch nie wurde ein Post eines Fussballers so häufig kommentiert. Die Botschaft war immer dieselbe: “Come to Trabzonspor”. Sörloth spielte in der Saison 2019/20 erfolgreich für den türkischen Traditionsklub (33 Tore in 49 Pflichtspielen) und führte diesen unter anderem zum Pokalsieg. Die Erinnerungen der Fans an den gross gewachsenen Stürmer sind nur positiv.

In die Türkei zurückreisen wird der bis 2025 an RB Leipzig gebundene Angreifer allerdings nichts. Die zahlreichen Kommentare auf Instagram quittiert Sörloth mit einem kurzen “No”. Und via Twitter legt er nach: “Hallo Trabzonspor-Fans, ich weiß eure Liebe und eure Unterstützung zu schätzen, aber bitte hört auf, mich anzurufen oder mir Nachrichten zu schreiben. Es macht mein Leben sehr stressig. Genug ist genug.”

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough. — Alexander Sørloth (@Asorloth) June 2, 2021

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexander Sørloth (@asorloth)

psc 3 Juni, 2021 14:51