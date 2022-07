Yvon Mvogo steht mit einem Bein in der Ligue 1

Der Schweizer Nati-Goalie Yvon Mvogo wird das Kapitel RB Leipzig nach fünf insgesamt eher glücklosen Jahren in diesem Sommer wohl endgültig abschliessen. Der 28-Jährige steht vor der Unterschrift beim FC Lorient.

Gemäss einem Bericht von “L’Équipe” wird Mvogo in Kürze beim FC Lorient anheuern. Von seinem aktuellen Klub hat er trotz Vertrag bis Juni 2023 längst die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Zuletzt stand Mvogo während zwei Jahren bei der PSV Eindhoven in der Eredivisie unter Vertrag. Dort passte die Perspektive für eine Weiterbeschäftigung allerdings auch nicht mehr. Nun wird der frühere YB-Goalie aller Voraussicht nach erstmals in Frankreich angestellt.

In Lorient ist Mvogo von Beginn weg als klare Nummer 1 eingeplant. Diesen Status hatte er seit seinem Abgang aus Bern im Sommer 2017 nur phasenweise inne.

Update: Mvogo bestreitet am Mittwoch den Medizincheck in Lorient und wird anschliessend einen Vertrag unterschreiben.

psc 13 Juli, 2022 09:41