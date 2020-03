Zukunft von Lukas Klostermann wohl geregelt

Die Zukunft des deutschen Nationalspielers Lukas Klostermann liegt wohl weiterhin bei RB Leipzig.

Am 23-jährigen Abwehrspieler zeigten in der Vergangenheit sowohl der FC Bayern wie auch Borussia Dortmund und Vereine aus dem Ausland Interesse. Laut “Sport Bild” zeichnet sich aber ab, dass Lukas Klostermann über diese Saison hinaus in Leipzig verbleibt. Der bis 2021 gültige Kontrakt soll innerhalb der nächsten zwei Wochen bis 2025 verlängert werden.

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche bestätigt die Gespräche am Mittwoch auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten: “Wir stehen seit längerem mit Klosti in Kontakt, führen sehr gute Gespräche und sind auf einem sehr guten Weg. Aber final ist momentan noch nichts zu vermelden.”

Klostermann wurde einst beim VfL Bochum ausgebildet, spielt aber bereits seit 2014 für RB. Er kann in der Defensive alle Positionen bekleiden und ist inzwischen auch in der deutschen Nationalmannschaft gesetzt.

psc 25 März, 2020 11:36