Brentford krallt sich Freiburg-Keeper Mark Flekken

Dass sich Mark Flekken dem FC Brentford anschliesst, hatte sich bereits angebahnt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll der Deal nun auch in trockenen Tüchern sein. Der SC Freiburg erhält demnach 13 Millionen Euro als Ablöse.

Beim Premier-League-Klub aus London soll Flekken den Spanier David Raya ablösen. Raya wird Brentford aller Voraussicht nach verlassen.

Understand Brentford have completed Mark Flekken deal from Freiburg, here we go! Documents signed and clause activated for €13m 🚨🔴🐝 #transfers

Medical tests already completed, it will be official soon.

Flekken, replacement for David Raya who’s expected to leave this summer. pic.twitter.com/3EZfhiKijx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023