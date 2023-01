Das Schweizer Supertalent Johan Manzambi wechselt zum SC Freiburg

Das Schweizer Mittelfeldtalent Johan Manzambi verlässt seinen Stammklub Servette und schliesst sich Bundesligist SC Freiburg an.

Am Donnerstag wurde der Transfer des 17-jährigen Spielmachers final abgewickelt. Johan Manzambi lief bislang bei den Junioren von Servette auf. Nun verabschiedet er sich aus Genf und wird im Breisgau vorerst in der U19 integriert. «Ich bin glücklich und stolz, diesem historischen Verein SC Freiburg beizutreten! Danke an den Verein für sein Vertrauen, an meine Familie und meine Agenten für die Unterstützung und die unglaubliche Arbeit in all diesen Jahren. Das Beste kommt noch», schreibt der Youngster auf Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @_jkmanzambi geteilter Beitrag

psc 27 Januar, 2023 10:45