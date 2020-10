Deshalb startet Neuzugang Demirovic in Freiburg noch nicht durch

Der bosnische Stürmer Ermedin Demirovic wechselte im Sommer nach einer sehr erfolgreichen beim FC St. Gallen in die Bundesliga zum SC Freiburg. Dort läuft es für den 22-Jährigen bislang, was Einsatzzeiten angeht, nicht nach Wunsch. Trainer Christian Streich ist dennoch zufrieden und fordert Geduld.

Vor der Partie gegen Leverkusen wurde der SC-Trainer auf einer Pressekonferenz zur Entwicklung des Angreifers angesprochen. Obwohl Demirovic in dieser Saison in allen Wettbewerben zusammengerechnet erst acht Minuten auf dem Platz stand, ist Streich zufrieden: “Demi muss sich anpassen an die Bundesliga; dass er jeden Tag im Training auch an die Grenze gehen muss. Das tut er immer besser, ich bin sehr zufrieden. Immerhin wurde er ja auch eingewechselt”.

Wann der Neuzugang mit längeren Einsätzen und eventuell auch mit dem Startelf-Debüt rechnen kann, ist offen. Zurzeit muss er noch hinten anstehen.

