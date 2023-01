Fix: Brentford verpflichtet Kevin Schade – Freiburg winkt hohe Ablöse

Premier Ligist Brentford hat die Verpflichtung des deutschen Stürmers Kevin Schade am Mittwoch perfekt gemacht.

Wie die Londoner bestätigen, wechselt der 21-jährige Angreifer zunächst auf Leihbasis bis im Sommer zu den Bees. Ausserdem wurde eine Kaufpflicht vereinbart, die bei bestimmten Parametern automatisch greift. Für diesen Fall würde ein Fünfjahresvertrag winken. Der SC Freiburg erhielte laut «Sky» eine Ablöse von 25 Mio. Euro. Kevin Schade stiess im Sommer 2018 aus Cottbus ins Breisgau und schaffte in Freiburg via U19 und zweiter Mannschaft den Anschluss an die Profis. In diese Saison startete er wegen einer Bauchmuskelzerrung mit einiger Verspätung.

«Der Weg mit Kevin von der Fussballschule bis in die Bundesliga hat uns sehr viel Freude bereitet. Kevin hat in dieser Zeit eine sehr gute und rasante Entwicklung genommen und gezeigt, welch Potenzial in ihm steckt. Das Interesse aus der Premier League hat uns seit längerem begleitet. Da nun auch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, wollten wir ihm diesen Schritt ermöglichen – das ist der SC Freiburg», erklärt SCF-Vorstand Jochen Saier. «Die Ausrichtung zu diesem Zeitpunkt gibt uns frühzeitige Planungssicherheit und Handlungsspielraum. Wir bedanken uns bei Kevin für die gemeinsame Zeit und sehen ihn als weiteres Beispiel dafür, wohin der Weg für junge Spieler über den SC führen kann. So blicken wir nicht ohne Stolz auf seine weitere Entwicklung auf der Insel.»

psc 4 Januar, 2023 14:14