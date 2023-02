Freiburg-Stürmer Kyereh erleidet Kreuzbandriss im Training

Bittere Pille für Daniel-Kofi Kyereh und den SC Freiburg: Der 26-jährige Ghanaer hat im Training einen Kreuzbandriss erlitten.

Das ganze geschah in einer Trainingseinheit am Donnerstag. Kyereh verdrehte sich bei einem Zweikampf das Knie, wie sein Verein mitteilt. Eine Untersuchung in der Freiburger Uniklinik ergab die Diagnose eines Kreuzbandrisses. Eine Operation soll in den nächsten Tagen folgen. Der Angreifer wird somit in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Kyereh stiess im vergangenen Sommer für rund 4,5 Mio. Euro vom FC St. Pauli zu den Breisgauern und erzielte in dieser Saison in 18 Pflichtspielen drei Tore.

psc 10 Februar, 2023 16:59