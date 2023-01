Freiburg-Stürmer Kevin Schade zum Medizintest in London

Stürmer Kevin Schade wird sich in Kürze vom SC Freiburg verabschieden und in die Premier League wechseln.

Der 21-jährige Rechtsfuss ist laut «Sky Sports»-Reporter Lyall Thomas am Dienstag nach London geflogen, wo er den Medizintest bei Brentford bestreiten wird. Im Anschluss wird er voraussichtlich bis Saisonende und mit Kaufpflicht von Freiburg ausgeliehen. Die Kaufpflicht greift, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind und soll sich im Bereich von stolzen 20 Mio. Pfund bewegen. Schade startet mit der Hypothek einer gravierenden Bauchmuskelzerrung in die Saison und konnte erst im September wieder eingreifen. Einen Stammplatz in Freiburg konnte er sich daraufhin nicht mehr erobern. Nun erfolgt mit dem Wechsel in die Premier League dennoch ein grosser Karriereschritt für den Youngster.

psc 3 Januar, 2023 16:42