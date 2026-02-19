SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Geldregen: Der SC Freiburg findet einen neuen Hauptsponsor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 10:43
Der SC Freiburg findet im Hinblick auf die kommende Saison mit dem Softwareunternehmen Lexware einen neuen Hauptsponsor.

Einmal mehr arbeiten die Breisgauer damit mit einem lokal verankerten Unternehmen zusammen. Laut «Bild» ist der Deal für den Bundesligisten sehr lukrativ. Demnach winken dem SC pro Jahr rund 7 bis 8 Mio. Euro. Der Vertrag läuft zunächst über drei Jahre.

Lexware wird auch auf dem Trikot vertreten sein und die Nachfolge von JobRad antreten, das zurzeit noch auf der Vorderseite der Leibchen präsent ist.

