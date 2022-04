Nils Petersen hält Freiburg die Treue und verlängert

Torjäger Nils Petersen verlängert seinen Vertrag beim SC Freiburg.

Der 33-Jährige schnürt seine Schuhe bereits seit sieben Jahren für die Breisgauer und wird dies auch in der kommenden Spielzeit tun. Seinen Ende Juni auslaufenden Kontrakt hat er verlängert, wie der Bundesligist mitteilt. Petersen bestritt für den SC bisher 231 Pflichtspiele und erzielte dabei 99 Tore.

“Wir haben Nils bewusst alle Zeit gegeben, damit er für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Jetzt freuen wir uns sehr über die Verlängerung dieser so erfolgreichen und besonderen Zusammenarbeit”, sagt Freiburgs Vorstand Jochen Saier. “Nils hat in den vergangenen sieben Jahren Grosses für den Sport-Club geleistet und auch in jüngster Zeit gezeigt, dass er immer noch ein besonderer Abschlussspieler sein kann. Nils tut uns auf und neben dem Platz einfach gut.”

Nils Petersen selbst sagt: “Es ist ja kein Geheimnis, dass ich hier beim SC bisher eine richtig gute Zeit hatte und die Stadt zu meinem Lebensmittelpunkt geworden ist. Mein Blick ist aber nach vorne gerichtet und ich möchte mit diesem Team noch einiges reißen. Ich freue mich daher über die Vertragsverlängerung und die Aufgaben, die auf uns warten.”

Zur Vertragslänge wurden wie üblich keine Angaben gemacht.

psc 1 April, 2022 14:38