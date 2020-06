Perfekt: Christian Streich verlängert in Freiburg

Christian Streich macht als Trainer des SC Freiburg weiter. Wie die Breisgauer beestätigen, hat man sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der 55-Jährige hat beim SC Ende 2011 bei den Profis übernommen und ist an der Etablierung des Klubs in der 1. Bundesliga massgeblich beteiligt. Christian Streich wird dem Verein nun auch in den kommenden Jahren als Trainer erhalten bleiben. Zur Vertragslänge machen die Breisgauer traditionell keine Angaben.

“Es freut uns total, dass wir den gemeinsamen Weg mit Christian Streich als Cheftrainer fortsetzen werden. Christian lebt diesen Verein und trägt die Philosophie des SC im Herzen”, sagt Vorstand Jochen Saier.

Christian Streich sagt im Interview mit scfreiburg.com: “Wir mussten nicht lange verhandeln. Wir arbeiten hier in einer besonderen Konstellation zusammen. Damit sage ich nicht, es ist besser als anderswo – aber es ist etwas Besonderes. Ich freue mich, mit den Jungs unsere Vorstellung von Fußball jeden Tag auf dem Platz weiter entwickeln zu können.”

psc 12 Juni, 2020 13:09