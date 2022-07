Petersen kann es sich noch länger beim SC Freiburg vorstellen

Nils Petersen kann es sich noch eine längere Zeit beim SC Freiburg vorstellen. Dem Angreifer macht es im Breisgau nach wie vor Spass.

Seit 2015 läuft Nils Petersen nun schon für den SC Freiburg auf. Eine Ende ist noch nicht in Sicht. Gegenüber “Sport1” sagte der 33-Jährige jetzt: “Ich liebe den Klub und habe es auch nicht kommen sehen, dass sich das so entwickelt. Das kann gerne so weitergehen, solange die Euphorie da ist und die Arbeit Spass macht.”

Wie es weitergeht, schaue er von Jahr zu Jahr. “Das liegt daran, dass ich einfach zu ehrgeizig bin und für Furore sorgen beziehungsweise der Mannschaft helfen will, anstatt nur aus Dankbarkeit hier zu sein. Ich will mir selbst beweisen, dass man nicht satt wird”, erklärte der Routinier.

Zu seinen Zielen in dieser Saison sagte er: “Wir würden gerne im Pokal weiterkommen, weil es ein Traum war, es noch einmal ins Finale zu schaffen, obwohl es schon gegen Kaiserslautern schwer genug wird. International darf man gerne mal eine Gruppenphase überstehen und es wäre schön, in der Bundesliga in einem sicheren Bereich zu landen.”

adk 19 Juli, 2022 15:16