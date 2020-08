Robin Koch vor Unterschrift bei Premier League-Aufsteiger

Der deutsche Nationalspieler Robin Koch steht vor einem Wechsel in die Premier League.

Wie “The Athletic” berichtet, steht der 24-jährige Innenverteidiger vor der Unerschrift bei Aufsteiger Leeds United. Der Traditionsklub soll sich mit dem SC Freiburg über eine Ablöse in Höhe von 14,5 Mio. Euro einig sein. Robin Koch geht in Freiburg ins letzte Vertragsjahr. Da er eine Verlängerung ausschliesst, strebt auch sein Verein einen Transfer noch in diesem Sommer an. Zwischenzeitlich wurde er mit Benfica in Verbindung gebracht. Die Portugiesen haben sich aber mit Jan Vertonghen verstärkt.

Die Reise von Koch könnte nun stattdessen auf die Insel gehen.

