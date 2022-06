Der SC Freiburg steht in Gesprächen mit Sturmrakete Bamba Dieng

Der SC Freiburg bekundet Interesse an einer Verpflichtung von Marseille-Stürmer Bamba Dieng.

Der 22-jährige Senegalese hat in der vergangenen Ligue 1-Saison in 25 Spielen sieben Tore erzielt. Nach Informationen von “fussballtransfers.com” hat Freiburg bereits Kontakt zum Management des Angreifers hergestellt und lotet die Möglichkeiten eines Transfers aus. Noch steht Bamba Dieng in Marseille bis 2024 unter Vertrag, es wird also eine Ablösezahlung fällig. Die Südfranzosen sollen zunächst rund 15 Mio. Euro fordern.

Neben den Breisgauern blicken auch englische Vereine auf Dieng.

psc 8 Juni, 2022 16:17