Jetzt ist Schluss: Nils Petersen beendet seine Profikarriere

Der frühere deutsche Nationalspieler Nils Petersen verkündet sein Karriereende.

Der 34-jährige Angreifer wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei seinem langjährigen Verein SC Freiburg nicht mehr verlängern. Auch einen Wechsel strebt er nicht mehr an. «Nach knapp 16 Jahren Profifussball hänge ich die Schuhe nach Saisonende schweren Herzens an den Nagel. Danke schon jetzt an alle, die meinen Weg begleitet, mir Woche für Woche Glück gewünscht, nach Siegen gratuliert und mich nach Niederlagen getröstet haben», sagt der Routinier, der sich bei seinen Vereinen und dessen Supportern bedankte, «für die wunderschönen Jahre mit der schönsten Nebensache der Welt, die für mich immer Hauptsache bleiben wird.» Petersen lief auch für den FC Bayern und Werder Bremen ab.

Vollständig verabschieden wird sich Petersen von der Fussballbühne indes nicht: «Alles, was ein Ende hat, hatte auch mal einen Anfang. Und ein neuer Anfang ist nicht gleich das Ende. Ihr hört von mir. Versprochen. Nun werde ich nochmal alles investieren, um dann sagen zu können: Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist.»

Nils #Petersen hat sich dazu entschieden, seine Karriere als Fußballprofi nach der Saison zu beenden. pic.twitter.com/3EgRDScIi0 — SC Freiburg (@scfreiburg) March 29, 2023

psc 29 März, 2023 16:39