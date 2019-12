Alexander Nübel für 4 Spiele gesperrt

Das DFB-Sportgericht hat Schalke-Goalie Alexander Nübel nach seiner Attacke gegen Frankfurts Stürmer Mijat Gacinovic für vier Spiele gesperrt.

Dieses Urteil verkündete der Verband am Dienstagmittag. Schalke hat das Urteil akzeptiert und legt keinen Rekurs ein. Es wird somit rechtskräftig. Nübel wird Schalke somit auch zu Beginn des neuen Jahres fehlen. Er hatte Gacinovic beim 1:0-Sieg am Sonntag regelrecht umgemäht. Der 24-Jährige zog eine Rippenprellung davon, könnte am Mittwoch im Heimspiel gegen Köln aber bereits sein Comeback geben.

psc 17 Dezember, 2019 13:32