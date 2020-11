Auch das noch: Corona-Fall bei Schalke 04

Schalke 04 kommuniziert einen Corona-Fall in den eigenen Reihen.

Wie der Bundesligist mitteilt, ist ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft betroffen. Ein Corona-Test am Mittwoch fiel positiv aus. Der Spieler habe sich aufgrund von auftretenden Symptomen bereits vor Bekanntwerden des Ergebnisses in vorsorgliche häusliche Isolierung begeben. Am vergangenen Freitag wurde er noch negativ getestet.

Alle anderen Testergebnisse fielen negativ aus. Ob weitere Massnahmen eingeleitet werden, ist offen. Der Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragte Dr. Patrick Ingelfinger steht mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und weiteren zuständigen Behörden in Kontakt.

psc 26 November, 2020 10:52