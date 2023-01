Belgiens Trainer-Casting: Domenico Tedesco ein Thema

Im belgischen Fussball geht man weiterhin der Frage nach, wer denn als Nächstes die Nati übernehmen wird. Domenico Tedesco wird nun auf das Kandidatenkarussell gesetzt.

Domenico Tedesco kommt offenbar als neuer Nationaltrainer Belgiens infrage. Laut «Het Laatste Nieuws» gehört der Übungsleiter zum engeren Kandidatenkreis. Tedesco könne sich sehr gut vorstellen, das vakante Amt zu übernehmen.

Der belgische Fussballverband ist seit dem Ausscheiden des langjährigen Trainers Roberto Martinez ohne Führung. Tedesco seines Zeichens ist seit September ohne Job, war damals bei RB Leipzig entlassen worden. Zuvor trainierte der 37-Jährige Spartak Moskau, den FC Schalke 04 und Erzgebirge Aue.

Noch bleibt den Verantwortlichen etwas Zeit für die Suche nach einem neuen Trainer. Das nächste wichtige Spiel steht erst am 24. März in Schweden an, dann startet die Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

aoe 28 Januar, 2023 16:47