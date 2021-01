Bestätigt: Auch Schalke 04 dachte an Khedira

Mittelfeldspieler Sami Khedira steht vor dem Transfer von Juventus Turin zu Hertha BSC. Neben den Berlinern hat sich auch der FC Schalke 04 mit dem 33-Jährigen befasst.

Gemäss “kicker” plant Hertha BSC für Montag, den Deal mit Sami Khedira zu verkünden. Der Routinier hat bei Juventus Turin das letzte halbe Jahr keine Rolle mehr gespielt und wird in Berlin wieder mehr Spielpraxis erhalten. Diese hätte er auch beim FC Schalke 04 bekommen können, die allerdings aus Kostengründen ablehnen mussten.

“Natürlich”, bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 beim “Sport1”-Doppelpass Interesse an Khedira: “Aber es ist die Frage: Was ist machbar, was ist nicht machbar? Wenn die Mittel beschränkt sind, sind sie beschränkt. Hertha BSC hat ganz andere Möglichkeiten. So offen muss man sein.”

Khedira war 2010 vom VfB Stuttgart aus der Bundesliga fortgezogen, um bei Real Madrid anzuheuern. Von dort aus wechselte der Mittelfeldmann 2015 zu Juventus Turin. Nach elf Jahren deutet nun alles darauf hin, dass es zurück in die Bundesliga gehen wird – nicht aber zum VfB Stuttgart oder zum FC Schalke 04, sondern zu Hertha BSC.

adk 31 Januar, 2021 16:07