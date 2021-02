Bestätigt: Jochen Schneider verlässt Schalke 04

Schalke 04 bestätigt, dass sich die Wege mit Sportvorstand Jochen Schneider nach dieser Saison trennen.

Der Schalker Aufsichtsrat hat sich demnach mit dem 50-Jährigen “einvernehmlich” auf eine Auflösung des grundsätzlich bis Ende Juni 2022 gültigen Kontrakts per 30. Juni 2021 geeinigt. Schneider wird bis zur Übernahme der Geschäfte durch einen neuen sportlich Verantwortlichen im Amt verbleiben und das Tagesgeschäft der Lizenzspielerabteilung führen. Die zweigleisige Vorbereitung für die kommende Saison liegt nun aber nicht mehr in den Händen Schneiders. Darum kümmert sich das Team Kaderplanung bestehend aus den gleichberechtigten Mitgliedern Mike Büskens (Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten), Peter Knäbel (Direktor Nachwuchs und Entwicklung) und Norbert Elgert (U19-Chef-Trainer).

“Leider haben wir insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten nicht das umsetzen können, was wir uns vor knapp zwei Jahren vorgenommen hatten”, sagt Schneider in einer Pressemitteilung des Klubs. “Ohne Zweifel trage ich Verantwortung für Planungen, Entwicklungen und Entscheidungen, die ich stets nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe. Hierzu gehören auch Fehlentscheidungen, die mich im Nachhinein sehr ärgern.”

#S04-Update: Der FC Schalke 04 und Jochen Schneider werden im kommenden Sommer getrennte Wege gehen. Der Aufsichtsrat verständigte sich am Dienstag (16.2.) mit dem Vorstand Sport & Kommunikation einvernehmlich auf die Auflösung des Vertrages zum 30. Juni 2021. Zur Mitteilung ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) February 16, 2021

psc 16 Februar, 2021 16:56