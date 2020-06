Clemens Tönnies tritt auf Schalke von allen Ämtern zurück

Clemens Tönnies hört bei Schalke 04 auf! Der Aufsichtsratsvorsitzende tritt mit sofortiger Wirkung von allem Ämtern im Klub zurück.

Der Druck war am Ende für Clemens Tönnies einfach zu gross! Nachdem der FC Schalke 04 sportlich und auch finanziell über die letzten Wochen und Monate hinweg in eine tiefe Krise gerutscht ist, hat dem Geschäftsmann auch der massenhafte Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik zu schaffen gemacht. Der 64-Jährige zieht, wie die “Bild” aus dem Schalker Umfeld erfahren hat, nun die Reissleine und tritt mit sofortiger Wirkung von all seinen Ämtern im Verein zurück.

Den Rücktritt von Tönnies hatten zuvor bereits etliche Anhänger des Revierklubs gefordert. Unter anderem die Ultras hatten zuletzt lautstark gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden protestiert. Seit war er 1994 Mitglied im Schalker Aufsichtsrat, seit 2001 dessen Vorsitzender. Während dieser Zeit holte der Verein drei Pokalsiege, fünf Vizemeisterschaften und qualifizierte sich zehn Mal für die Champions League.

adk 30 Juni, 2020 15:31