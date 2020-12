Entscheidung gefallen: Christian Gross wird Schalke-Trainer

Es ist Tatsache: Christian Gross wird neuer Trainer von Schalke 04. Bei einem Nicht-Abstieg winkt ihm offenbar eine siebenstellige Summe.

Die Klubverantwortlichen haben sich nach Angaben der “Bild” für den 66-jährigen Zürcher entschieden. Sportvorstand Jochen Schneider, der Gross aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten kennt, hat dem Aufsichtsrat die Nominierung des früheren Super League-Trainers vorgeschlagen. Die Klubbosse stimmen zu, das Schicksal in die Hände Gross’ zu legen. Dieser übernimmt von Interimscoach Huub Stevens, der das Team in zwei Spielen betreut hatte. Vor ihm wurden mit Manuel Baum und David Wagner beim Bundesliga-Klub in dieser Saison bereits zwei Trainer entlassen.

Die Gelsenkirchener stecken sowohl sportlich (letzter Tabellenplatz) wie auch wirtschaftlich in argen Nöten. Gross erhält einen Halbjahresvertrag bis Saisonende. Laut “kicker” erhält er ein verhältnismässig niedriges Grundgehalt. Allerdings soll eine siebenstellige (!) Nicht-Abstiegsprämie verhandelt werden.

Zuletzt war Gross in Saudi-Arabien (Al-Ahli Dschidda) und Ägypten (Zamalek Kairo) durchaus erfolgreich tätig. Eigentlich beendete er seine Trainerkarriere, liess sich allerdings immer ein Hintertürchen offen. Durch dieses tritt er nun zurück auf die grosse Bühne.

psc 23 Dezember, 2020 20:49