Entscheidung gefallen: Kolasinac & Huntelaar verlassen Schalke

Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar verlassen Schalke 04 in diesem Sommer definitiv.

Dies kommuniziert der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag. “Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung”, sagt Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel und führt aus: “Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur – all die bekannten und öffentlich diskutierten Herausforderungen – war sie alternativlos. So ehrlich müssen wir sein. Eine wochenlange Hängepartie können wir uns mit Blick auf die kurze Vorbereitung und den frühen Saisonstart ebenfalls nicht leisten, sondern müssen jetzt Entscheidungen für Schalke 04 treffen. Deshalb haben wir uns zu diesem klaren Schnitt entschieden.”

Das Duo stiess zu Beginn der abgelaufenen Rückrunde zurück nach Gelsenkirchen. Auch mit Kolasinac und Huntelaar wurde der Klassenerhalt aber nicht geschafft. Der künftige Zweitligist vollzieht nun einen Kaderumbruch, dem auch die beiden Routiniers zum Opfer fallen.

#S04-Update: @seadk6 und @KJ_Huntelaar werden den FC Schalke 04 verlassen. Mehr zu den Hintergründen der Entscheidung gibt's auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ Wir wünschen euch nur das Beste, Seo & Hunter! — FC Schalke 04 (@s04) June 3, 2021

psc 3 Juni, 2021 14:21