Ex-Schalke-Manager Rouven Schröder hat in Leipzig unterschrieben

Rouven Schröder zählt ab sofort zum Management von RB Leipzig.

Der frühere Schalke-Manager hat seinen Vertrag bei den Roten Bullen unterschrieben und nimmt seine Arbeit als Sportdirektor an der Seite von Max Eberl am 1. April auf. Der 47-Jährige war bis Oktober des vergangenen Jahres in derselben Funktion bei Schalke 04 beschäftigt.

Da sein Vertrag auf Schalke noch bis 2024 weiterlief, kassieren die Gelsenkirchener eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro.

Rouven #Schröder wird neuer Sportdirektor von #RBLeipzig. Der 47-Jährige erhält bei den Roten Bullen einen langfristigen Vertrag und wird seine Tätigkeit zum 01. April 2023 aufnehmen. Er berichtet in seiner Funktion direkt an Max #Eberl (Geschäftsführer Sport). — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 7, 2023

psc 7 März, 2023 11:01