Fix: Schalke 04 leiht Michael Gregoritsch aus

Der bei Augsburg nicht mehr eingesetzte österreichische Nationalspieler Michael Gregoritsch wechselt für die Rückrunde zu Schalke 04.

Wie angekündigt haben die Gelsenkirchener die Verpflichtung des 25-jährigen Angreifers am Montagmittag bekanntgegeben. “Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Gregoritsch für die zweite Hälfte der laufenden Saison verpflichten konnten. Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken”, erklärt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

“Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und sehe es als grosse Chance für mich, für diesen riesigen Verein zu spielen”, sagt Gregoritsch. “Ich kann es kaum erwarten, mit den Schalker Fans im Rücken aufzulaufen.”

Der Angreifer trägt auf Schalke die Rückennummer 11. Eine Kaufoption besteht offenbar nicht.

psc 23 Dezember, 2019 12:16