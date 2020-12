“Froh und stolz”: Schalke holt Kolasinac zurück

Sead Kolasinac und Schalke 04 machen wieder gemeinsame Sache: Der Linksverteidiger wird bis Ende Saison vom FC Arsenal ausgeliehen.

Ab dem neuen Jahr ist Sead Kolasinac wieder seinem Herzensklub Schalke 04 zugehörig. Die Knappen vermelden in einem Statement die Ausleihe des Linksverteidigers, der bis Ende der laufenden Saison vom FC Arsenal verpflichtet wird.

“Ich bin froh und stolz, ab sofort wieder das Trikot des FC Schalke 04 tragen zu dürfen”, sagt Kolasinac über sein Engagement, das ab dem 4. Januar offiziell gültig ist. “Der Verein befindet sich derzeit in einer ganz schwierigen Situation. In den kommenden Wochen und Monaten möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir so viele Punkte wie möglich holen.”

Kolasinac war im Januar 2011 in die Schalker Jugendabteilung gewechselt und absolvierte bis 2017 über 120 Pflichtspiele im königsblauen Arbeitsjersey. In London ging dem 27-Jährigen in dieser Saison die Spielpraxis ab, nur ein Premier-League-Spiel steht in der Datenbank.

Nun macht sich Kolasinac auf, die sich in sportlicher Schieflage befindenden Schalker vor dem Absturz in die 2. Bundesliga zu bewahren. Laut “kicker” beträgt die Leihgebühr stolze 2,2 Millionen Euro, wobei Kolasinac auf einen Teil seines Gehalts verzichten soll.

aoe 31 Dezember, 2020 16:31