Grammozis: Erst Umbruch, dann Huntelaar-Gespräche

Stürmer-Routinier Klaas-Jan Huntelaar hat sein Karriereende ursprünglich für Saisonende angedacht. Der Niederländer könnte allerdings beim FC Schalke 04 weitermachen.

Was zuletzt bereits spekuliert wurde, deutete Cheftrainer Dimitrios Grammozis am Rande der Bundesliga-Partie des FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg am “Sky”-Mikrofon an. Die Gelsenkirchener, die vor dem Abstieg aus der Bundesliga stehen, werden vorerst den Umbruch vorantreiben, ehe mit Huntelaar Gespräche geführt werden, “inwieweit der Klaas bereit ist, dazuzukommen”, so Grammozis.

Laut dem Coach der Königsblauen gehe es darum, “ob es für beide Seiten Sinn macht oder nicht”. Huntelaar war im vergangenen Transferfenster von Ajax Amsterdam zum FC Schalke 04 zurückgekehrt. Der Kontrakt des 37-jährigen Angreifers läuft zum 30. Juni aus.

adk 11 April, 2021 17:00