Gross-Nachfolger auf Schalke: 2 heisse Kandidaten

Schalke 04 wird mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen. Für die Nachfolge von Christian Gross gibt es nun zwei (neue) Kandidaten.

Nach Angaben der “WAZ” ist eine Rückkehr von Domenico Tedesco nicht ausgeschlossen. Der 35-Jährige war zwischen Juli 2017 und März 2019 bereits Cheftrainer der Knappen. Danach musste er seinen Hut nehmen. Im “Team Kaderplanung”, das aus Mike Büskens (Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten), Peter Knäbel (Direktor Nachwuchs und Entwicklung) und Norbert Elgert (U19-Chef-Trainer) besteht, soll der Name nun aber diskutiert werden. Das Anforderungsprofil an den neuen Trainer, der möglicherweise in der 2. Bundesliga einen Neuaufbau machen muss, erfüllt er. Noch bis Saisonende ist Tedesco bei Spartak Moskau beschäftigt. Bereits vor einiger Zeit hat er angekündigt, dass er danach Russland wieder verlässt und zur Familie nach Deutschland zurückkehren möchte.

Ein weiterer Kandidat auf Schalke ist Steffen Baumgart von Zweitligist Paderborn. Der 49-Jährige arbeitet bereits seit fast vier Jahren bei seinem jetzigen Klub und liefert dort äusserst zuverlässige Arbeit. Als Highlight gab es auch einen Aufstieg in die 1. Bundesliga.

psc 18 Februar, 2021 17:05